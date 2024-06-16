«Врача!» Освобождение заложников из ростовского изолятора попало на видео

Росгвардия показала видео с освобождением заложников из ростовского СИЗО

Росгвардейцы помогли освободить заложников из СИЗО в Ростове-на-Дону. Видео, на которое попала часть операции, опубликовала Федеральная служба войск Национальной гвардии России.

Бойцы спецподразделений Росгвардии и их коллеги из регионального ГУ ФСИН России обезвредили преступников.

«Врача!» — слышен крик на записи.

На ролике видно, что после этого к спецучреждению подъехала машина скорой. Как уточнили в пресс-службе ведомства, заложников освободили, никто из них не пострадал.

Во время специальной операции ликвидировали всех заключенных, которые захватили изолятор. Террористов похоронят тайно, тела родным не отдадут. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Мужчины, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1 в Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников изолятора утром 16 июня. Злоумышленников было шестеро, они проходили по статьям о терроризме. Трое из них ранее планировали взорвать здание Верховного суда в Карачаево-Черкесской Республике. Преступники вооружились пожарными топорами и резиновыми дубинками.

Захватчики заявляли о своей причастности к «Исламскому государству»* и требовали предоставить им транспорт, оружие и возможность свободно уехать за рубеж.

* Запрещенная в России террористическая организация.