Врач объяснил смерть туриста после глотка теплой воды в горах Пермского края

Смерть туриста в горах Пермского края после того, как спасатели дали ему теплой воды, не более чем совпадение. Такое мнение высказал врач-терапевт Андрей Кондрахин в разговоре с aif.ru .

Пятеро туристов из Уфы отправились на снегоходах на плато Кваркуш 20 февраля. Вернуться они планировали 24 февраля, но в назначенный день связь с ними прервалась.

Позже спасатели нашли двух замерзших мужчин живыми и дали им теплой воды. Одному из них стало легче, а второй скончался.

Врач констатировал, что, скорее всего, это совпадение. Давать теплую воду при переохлаждении крайне важно, так как уровень обезвоживания очень высок.

Однако по словам Кондрахина, сама по себе вода — это объект для организма, требующий некоторого количества энергии для прохождения в желудок и дальнейшего всасывания. И именно этого количества энергии могло не хватить погибшем путешественнику.

«Вполне возможно, что человек находился в настолько критическом состоянии, что даже последний вдох мог стать для него роковым», — отметил врач.

Он объяснил, что при сильном переохлаждении адаптационные силы организма и без того истощены. Поэтому маловероятно, что причиной гибели стал именно глоток воды.