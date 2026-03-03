Сегодня 05:55 «Попил воды и тут же умер». Страшная правда о гибели уфимцев на Голом Урале KP.RU: спасатель рассказал о гибели четверых туристов на Голом Урале 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Происшествия

Они отправились покорять Голый Урал на снегоходах, чтобы через пару дней вернуться домой. Пятеро друзей из Уфы не учли одного: горы не прощают даже мелких оплошностей. В итоге домой живым вернулся только один. Что произошло в походе и почему им не помогли даже снегоходы?

Восхождение на Голый Урал Пятеро жителей Уфы — Александр, Абду-Обойдех, Алик, Дмитрий и 67-летний Сергей Яковлев — загрузили снегоходы в фургон и отправились на Северный Урал. Сергей считался в компании самым опытным путешественником, а его приятели купили технику лишь прошлой зимой. Компания добралась до поселка Золотанка в Пермском крае 20 февраля. Этот крошечный населенный пункт с тремя улицами служит главными воротами к хребту Кваркуш — дальше машины не пройдут. Мужчины оставили автомобили на охраняемой стоянке, выгрузили снегоходы и двинулись в сторону гор. В планах было добраться до избы Иванова, построенной на хребте в память о путешественнике, и вернуться домой к 23–24 февраля. Но ни 24, ни даже 25 февраля снегоходчики на связь не вышли. Тишина затянулась до утра 27, когда жена одного из пропавших наконец подняла тревогу. Спасательная операция на грани жизни Несмотря на то, что спасатели и волонтеры прочесывали склоны несколько дней, особых опасений судьба туристов поначалу не вызывала. Все считали, что мужчины сбились с пути, забуксовали и теперь ждут помощи, просто не выходят на связь.

Морозы на плато тем временем стояли под 30 градусов. И 1 марта добровольцы обнаружили в снегу двоих — они еще подавали признаки жизни. Рядом лежало тело третьего товарища: путешественник умер от переохлаждения, и друзья вытащили его наружу, чтобы не оставаться с мертвецом внутри палатки. О страшном моменте KP.RU рассказал участник спасательной операции Андрей Корепанов.

Им дали теплой воды, один попил и тут же умер. А второй, самый старший из них, наоборот, ожил, начал разговаривать и потом все время просил пить. Андрей Корепанов участник спасательной операции

Выживший путешественник, Сергей Яковлев, сразу сообщил, куда ушли остальные двое. Они отправились пешком к дому Иванова, но, как оказалось, из-за сильного ветра не смогли дойти. Тела этих двоих нашли в трех километрах от основного лагеря. До охотничьей избушки у Вогульского камня им оставалось всего 150 метров. То ли путники не разглядели спасительное строение за пеленой метели, то ли переоценили силы — ответа уже не узнать. Причина гибели оказалась той же: оба замерзли насмерть. Но почему вообще пятеро здоровых мужчин оказались в ловушке на горе Кваркуш? Фатальные ошибки в «снежной ловушке» Само название Кваркуш переводится с местных наречий как Голый Урал. На его вершинах не растут высокие деревья — лишь низкий кустарник да трава, а зимой там хозяйничают только ветер и снег. Когда в первый же день поднялся ветер, и температура начала резко падать, туристы соорудили убежище прямо в снежной яме, натянув сверху брезент. Внутри они расстелили спальники и лежали на них, а снегоходы оставили стоять рядом.

Утром техника не завелась: моторы не сломались, их просто забило снегом. Любители экстремальных походов обязаны были просчитать такой вариант, но, не подумали об этом. Спутниковый телефон, способный позвать на помощь из любой точки, путешественники по случайности забыли в машине. Остались только рации, которые ловили друг друга на небольшом расстоянии. Бензин в канистрах имелся, кругом торчали из снега низкорослые елки. Но ни малейших следов костра спасатели рядом с палаткой не обнаружили.

Техника встала, помощь вызвать нечем, костер развести не догадались. Цепочка нелепых, но смертельных решений оставила людей один на один с морозом. Цена беспечности Судьба распорядилась жестоко: из всей компании выжил только самый старший — 67-летний Сергей Яковлев. Его более молодые товарищи погибли, замерзнув в снегу. Голый Урал взял свою плату за пренебрежение правилами. Хребет словно проверял, насколько серьезно люди относятся к его суровой природе. Спасатели после завершения операции только разводили руками. Туристы имели полные канистры бензина, но не смогли развести огонь. Они везли с собой спутниковый телефон, но по глупой случайности забыли его в машине.