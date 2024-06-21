21 июня 2024 21:28 Врач-кардиолог отказала в приеме россиянке после операции и напала на ее дочь Ставропольский врач-кардиолог напала на дочь пациентки из-за окончания приема 0 1 0 Эксклюзив

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Скандал разразился в Железноводской городской больнице Ставрополя после нападения врача-кардиолога на местную жительницу, которая привела на повторный прием мать после операции коронарного шунтирования. Подробности 360.ru рассказала пострадавшая от избиения медика Елена.

Она пояснила, что в больницу ее маму направили для наблюдения после перенесенной операции. Кардиолог должен следить за состоянием пациента, дать рекомендации по реабилитации и корректировать прием препаратов. Но первый прием ограничился только тем, что перенесшей операцию пенсионерке померили давление. Через несколько недель собеседница привела маму на повторный прием. «У нас был талон на 11:00, но до нас в кабинете был пациент, поэтому мы попали туда с опозданием. Как только мы вошли врач для чего мы пришли, так как у нее уже закончился прием и к ней не имели права никого записывать», — рассказала Елена.

Собеседница пояснила, что до начала разговора она включила запись на телефоне. В результате кардиолог убежала из кабинета. Но девушка отправилась на поиски и нашла врача на другом этаже.

Она начала меня выгонять, замахнулась и ударила по лицу, словно дала пощечину. Потом выбила телефон из рук и нанесла несколько ударов. Когда она вернулась в кабинет и начала собирать вещи, проходя мимо мамы, она ее толкнула. Это человека, у которого шов на всю грудь после операции на открытом сердце. Елена

Она добавила, что сняла побои и написала на врача заявление. Но все закончилось административной статьей о хулиганстве. Руководство больницы, с которым Елена вчера встречалась, заявило, что кардиолог еще после первого приема написал заявление, что отказывается принимать ее маму. «Я считаю, что заявление написали задним числом. Просто отказ в медицинской помощи инвалиду второй группы — это уже уголовная статья», — подчеркнула собеседница. В пресс-службе Минздрава Ставропольского края в комментарии 360.ru заявили, что начали служебную проверку по жалобе дочери пациентки о нарушении этики врачом-кардиологом. В начале марта семья из Ставрополя обвинила врачей городской больницы № 2 в избиении 89-летней пенсионерки, у которой на теле нашли большое количество синяков. В больнице заявили, что бабушка ударилась сама о тумбочку, когда потянулась за водой.