Врач и его дочь разбились на гидроцикле в Ивановской области

Исполняющий обязанности главного врача Ивановской городской клинической больницы № 7 Евгений Стулов и его дочь погибли в аварии на гидроцикле в Ивановской области. Об этом сообщило западное межрегиональное следственное управление на транспорте следственного комитета.

«Вечером 9 августа 2025 года судоводитель, управляя гидроциклом, на котором находились два пассажира, столкнулся с опорой моста на реке Сунжа в поселке Каменка Вичугского района Ивановской области. В результате инцидента пассажиры от полученных травм скончались на месте происшествия. Судоводитель госпитализирован в медицинское учреждение», — отметили в СК.

Следствие оценит действия мужчины, который нарушил правила безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.

Следователь осмотрел место происшествия. Назначены судебно-медицинские экспертизы, уточнили в ведомстве. Проводятся следственные действия, чтобы установить все обстоятельства, причины и условия случившегося.

На странице Ивановской городской клинической больницы № 7 в социальной сети «ВКонтакте» сообщили, что дочери Евгения Сергеевича было всего 20 лет, она была «целевой» студенткой и должна была тоже стать врачом.

«Им бы жить и работать в нашей „семерке“ долгие годы. Судьба очень жестока. Сил всем, чтобы это вынести. Мы должны продолжать работать во благо наших пациентов. „Пью кофе утром с мыслями о больнице“, — говорил Евгений Сергеевич…» — сообщили в больнице.

Прощание состоится 12 августа в Преображенском храме города Иваново с 10:30 до 11:30, затем в хирургическом корпусе Седьмой городской клинической больницы — с 12:00 до 12:30. Из храма и больницы организуют трансфер на кладбище и обратно.

