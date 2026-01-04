Впавшая в шок на процедуре в клинике красоты москвичка умерла в больнице

«112»: москвичка умерла в больнице после клинической смерти в клинике красоты

Московские врачи не смогли реанимировать попавшую к ним в шоковом состоянии клиентку косметологической клиники Elmas Clinic. Как сообщил Telegram-канал «112» , женщина скончалась после госпитализации.

Авторы сообщения уточнили, что на процедуру в салон женщина пришла в воскресенье, 4 января. Во время процесса у нее возник острый приступ аллергии, переросший в анафилактический шок и клиническую смерть.

Сотрудники клиники откачали клиентку и вызвали скорую помощь. В тяжелом состоянии пострадавшую доставили в больницу. Врачи реанимировать женщину не смогли и констатировали смерть.

В начале декабря прокуратура Москвы начала проверку после смерти пациентки в московской частной клинике пластической хирургии. В ведомстве уточнили, что женщина скончалась на следующий день после оперативного вмешательства. Точную причину ухода москвички из жизни установит назначенная судебно-медицинская экспертиза.