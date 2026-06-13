Возросло число погибших в ДТП на Луцинском шоссе в Одинцове

Два человека погибли и 21 пострадал в ДТП в Одинцове

Жертвами крупного ДТП в Подмосковье стали два человека. О деталях аварии рассказала РИА «Новости» представитель пресс-службы регионального главка МВД Татьяна Петрова.

В субботу, 13 июня, на втором километре Луцинского шоссе грузовик врезался в пассажирское маршрутное такси. Изначально сообщалось об одном погибшем, теперь стало известно, что не выжил один из пострадавших.

Всего в аварии травмы получил 21 человек. В подмосковные больницы переправили 11 из них, трое находятся в крайне тяжелом состоянии. Еще восемь человек также получили серьезные травмы.

Предварительно, ошибку на трассе допустил водитель грузовика. Он не справился с управлением, КамАЗ вынесло на встречную полосу.

Власти уже возбудили в отношении водителя большегруза уголовное дело. Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения, которое по неосторожности привело к смерти нескольких человек, это пятая часть статьи 264 УК России. Если суд сочтет мужчину виновным, ему может грозить лишение свободы на срок до семи лет.

Видео с места происшествия передали 360.ru очевидцы. Судя по кадрам, удар был огромной силы — кабину КамАЗа вмяло внутрь.