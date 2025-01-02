Возникшая аллергия на красную икру чуть не убила москвичку в новогоднюю ночь

Shot: москвичка в костюме из «Игры в кальмара» едва не погибла от красной икры

Внезапно возникшая аллергия едва не убила москвичку, устроившую новогоднюю карнавальную вечеринку у себя дома, на которую надела костюм из «Игры в кальмара». У девушки возник отек Квинке после съеденного бутерброда с красной икрой. Об этом пострадавшая рассказала Telegram-каналу Shot.

Она пояснила, что накануне 31 декабря гостила у родителей своего молодого человека и перед уходом ее угостили бутербродом с привезенной с Сахалина красной икрой, хранившейся в пластиковой банке.

В разгар вечеринки девушка почувствовала, что у нее сильно опух язык, она начала задыхаться. Напуганные гости вызвали медиков, которые поставили пациентке два укола, чем спасли ее от смертельного удушья. Пострадавшая призналась, что раньше никакой негативной реакции на деликатес у нее не было.

Ранее гастроэнтеролог Марат Зинатуллин призвал аллергиков, а также россиян с болезнями почек отказаться от красной икры во время новогодних праздников.

Он подчеркнул, что употребление деликатеса в пищу у людей с аллергией на морепродукты может привести к зуду, высыпаниям и даже анафилактическому шоку.

Тем, у кого больные почки, красная икра противопоказана из-за высокого содержания натрия, который усиливает нагрузку на внутренние органы и задерживает жидкость в организме.