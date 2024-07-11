Возможный шпионаж. На Байконуре задержали троих европейцев

Полицейские задержали троих европейцев, которые нелегально проникли на территорию космодрома Байконур. Как сообщил Telegram-канал Shot , иностранцы могут быть причастны к шпионажу.

«Иностранцы успели пробраться к монтажно-заправочному комплексу Байконура», — написали авторы публикации.

Задержанными оказались двое граждан Нидерландов 25 и 29 лет, а также 26-летний уроженец Бельгии. Никаких документов, разрешающих мужчинам находиться на территории Байконура, у них не было.

«Полиция выясняет, как, откуда и с какой целью европейцы проникли на космодром. Проверяется их возможная причастность к шпионажу», — уточнил Shot.

Иностранцам грозит минимум административный арест.

Ранее французский турист умер от жары при попытке проникнуть на Байконур. Путешественник прибыл в Алма-Аты и решил добраться до запретной зоны пешком по степи. Однако сердце мужчины не выдержало сильного пекла: несколько раз у него шла кровь из носа, а потом он потерял сознание.