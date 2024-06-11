Французский турист умер от жары при попытке проникнуть на Байконур

Двадцатипятилетний турист-экстремал из Парижа погиб при попытке проникнуть на космодром Байконур. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Анджело А. прибыл в Алма-Аты вместе с другим туристом, Николасом К. Они решили добраться до запретной зоны пешком по степи. Однако сердце Анджело, по предварительным данным, не выдержало сильной жары. Несколько раз у него шла кровь из носа, затем он потерял сознание.

Его друг побежал к трассе и остановил местных полицейских, однако не смог внятно объяснить им, что произошло. Они отвезли его на КПП космодрома, и оттуда на помощь бросилась уже другая группа правоохранителей. Когда Анджело нашли, он уже умер.

Ранее турист из Ставрополя погиб во время сплава на сапборде по горной реке в Карачаево-Черкесии. Мужчина потерял равновесие и упал в реку, и течение мгновенно унесло его. Через некоторое время туриста обнаружили на другом берегу без признаков жизни.