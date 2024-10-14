«У него вытекли чернила». Школьник в Самаре выпал из окна во время уроков

Мальчик в Самаре мог выпасть из окна четвертого этажа школы после инцидента на уроках. Об этом сообщили источники 360.ru.

«Лично сам я мальчика не знаю, он вроде как в пятом классе учится (учился). Говорят, что он выпал из окна кабинета, находящегося на четвертом этаже школы. Возможная причина — это издевательства со стороны одноклассников (возможно, других учеников)», — рассказал источник.

Другой собеседник 360.ru заявил, что причиной случившегося стали насмешки.

Еще один источник рассказал детали случившегося.

«У них был урок немецкого, и этот мальчик что-то рисовал ручкой, потом у него вытекли чернила. Какая-то сторона рубашки была покрыта чернилами, он сказал что-то <…> что его мама поругает. Потом некоторые начали его как-то оскорблять: „Ты что совсем?! Зачем ты это сделал?“», — поделился он.

В распоряжении 360.ru также появилось видео с места событий. На кадрах видно, что мальчик в окровавленной рубашке сидит на асфальте.

По факту случившегося прокуратура Волжского района Самары организовала проверку, сообщили 360.ru в ведомстве. Специалисты оценят работу органов профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и действия ответственных должностных лиц школы.

В Минздраве Самары заявили, что ребенка госпитализировали. Его состояние оценили как тяжелое.