«Травили с первого класса». Мальчик выпрыгнул из окна школы в Самаре

В школе Южного города в Самаре из окна четвертого этажа упал мальчик. Он находится в тяжелом состоянии, сообщили 360.ru в региональном Минздраве.

«На данный момент мы можем сказать, что пациент доставлен в медицинское учреждение. Состояние ребенка оценивается как тяжелое», — заявили в министерстве.

Источник 360.ru рассказал, что пострадавшего школьника травили.

«Мальчика травили с первого класса. Сегодня на каком-то уроке грыз ручку, чернила лопнули и избрызгали всех его одноклассников. Его начали обзывать, и на перемене он подошел к подоконнику, сел и начал вниз смотреть, чуть не упал, а второй раз уже спрыгнул», — сообщил он.

Похожая история произошла на прошлой неделе в Калининграде. В Московском районе города девочка-подросток упала с шестого этажа, ее госпитализировали. Пострадавшую в бессознательном состоянии забрала бригада центра медицины катастроф.