Возгорание в порту Усть-Луга удалось локализовать

Пожар в порту Усть-Луга, вспыхнувший после атаки вражеских беспилотников, удалось локализовать. Данные спасательной службы опубликовала пресс-служба администрации Ленинградской области.

«Продолжается контролируемое выгорание нефтепродуктов в поврежденных емкостях. Угрозы распространения огня для близлежащих объектов и производств нет», — подчеркнули в администрации.

Там же отметили, что на место ЧП направили мобильные лаборатории Госэконадзора.

Сооружения порта загорелись в ночь на среду. Перед этим губернатор области Александр Дрозденко сообщил, что силы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы сбили и подавили над регионом 33 вражеских дрона. В аэропорту Пулково вводили ограничения. О пострадавших не сообщается.

Сегодня ночью противник продолжил атаковать Ленинградскую область. Его целью, по словам губернатора, стал Киришский район.

Еще один вражеский беспилотник, летевший в сторону Усть-Луги, взорвался на территории Эстонии, врезавшись в трубу электростанции в деревне Аувере недалеко от границы с Россией.