Возгорание произошло в роддоме на юго-востоке Москвы

Источник 360.ru: в роддоме в районе Лефортово произошло возгорание

Утром в среду возгорание произошло на территории родильного дома в московском районе Лефортово. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах.

ЧП случилось по улице Госпитальной. Очевидцы заявили, что заметили густой черный дым, предположительно, из вытяжки роддома на седьмом этаже.

На место отправились 25 расчетов МЧС. Люди на этаже оказались отрезаны от эвакуации.

Спасатели установили автолестницу, по ней с седьмого этажа спустили пять человек. Еще по внутренним лестницам на землю сошли 18 человек.

МЧС России в Telegram-канале отметило, что месте работают пожарно-спасательные подразделения. Причина возгорания уточняется.