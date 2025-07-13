Воздушный гимнаст разбился в Большом Московском цирке

В Большом Московском цирке на проспекте Вернадского гимнаст рухнул с высоты шести метров. Об этом сообщил источник «Известий» .

По предварительным данным, у мужчины обнаружен ушиб мозга и компрессионный перелом позвоночника.

Спортсмен тренировался на основном манеже, выполняя трюк на качелях. Во время выступления он несколько раз перевернулся в воздухе, но упал мимо мата. После падения у гимнаста начались судороги, и он потерял сознание.

Пострадавший — артист из Эфиопии. Директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского, народный артист России Эдгард Запашный сообщил в своем Telegram-канале, что акробат пострадал на репетиции из-за просчета коллеги-пассировщика.

Ранее промышленный альпинист свалился в 18-метровую трубу в Москве. Добраться к пострадавшему спасатели смогли лишь спустя примерно 40 минут. Предварительно, у альпиниста повреждены ноги.



