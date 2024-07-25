Промышленный альпинист свалился в 18-метровую трубу в Москве

Источник 360.ru: промышленный альпинист упал в трубу с высоты 18 метров в Москве

Промышленный альпинист упал в кирпичную трубу на Смирновской улице в Москве. Подробности сообщил источник 360.ru.

Два специалиста разбирали кирпичную трубу диаметром 2,5 метра. Один из них упал внутрь с 18-метровой высоты и застрял.

Добраться к пострадавшему спасатели смогли лишь спустя примерно 40 минут. Предварительно, у альпиниста повреждены ноги.

На место происшествия прибыл представитель компании-подрядчика, в которой работал пострадавший. Также едет директор организации.

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