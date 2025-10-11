Восстановление сгоревшей крыши пятиэтажки в Красноярском крае займет несколько месяцев

Ремонт крыши загоревшегося дома в Сосновоборске займет несколько месяцев. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Красноярской области Михаил Котяков.

По его словам, часть жильцов уже вернулись в квартиры. В ближайшее время в квартиры подадут отопление.

«Фонд капремонта подключился к решению проблемы с крышей, по предварительной оценке, на ее восстановление уйдет несколько месяцев», — написал Котяков.

Губернатор добавил, что для жильцов открыли пункты временного проживания, с ними работают специалисты социальной защиты. Также власти составляют списки жителей, которым необходима помощь в восстановлении документов и расселении.

Пожар в пятиэтажном доме в Сосновоборске охватил площадь около двух тысяч метров. Всего из многоэтажки эвакуировали 28 человек, один жилец погиб и двое пострадали.