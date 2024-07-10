Воспитательницу подмосковного детского сада обвинили в истязании детей

Сотрудницу частного детского сада в Видном обвинили в том, что она избивала воспитанников. Об этом сообщила пресс-служба СК по Московской области.

Мать одного из детей заявила, что нашла на теле дочери синяки, которые та получила в детском саду. В отношении воспитательницы возбудили уголовное дело по факту противоправных действий.

По данным Telegram-канала Shot, жительница Видного после обнаружения у полуторагодовалой дочери ссадин и ушибов положила ей в куртку диктофон. Устройство записало крики воспитательницы и оскорбления в адрес детей. По информации издания, женщина регулярно шлепала подопечных.

Ранее суд оштрафовал мужчину, который избил своего несовершеннолетнего сына. Мужчину также обязали выплатить ребенку компенсацию в размере 10 тысяч рублей.