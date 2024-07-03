Жителя Тюменской области осудили за избиение несовершеннолетнего сына
Суд вынес приговор жителю Тюменской области, который напал на несовершеннолетнего сына. Об этом сообщил сайт Nashgorod.ru со ссылкой на пресс-службу судебной системы региона.
Происшествие случилось летом 2023 года в селе Большое Сорокино. Установлено, что мужчина избил ребенка, нанеся удары по разным частям тела.
Горе-отца оштрафовали на пять тысяч рублей. Кроме того, его обязали выплатить 10 тысяч рублей мальчику в качестве компенсации.
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