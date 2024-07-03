Жителя Тюменской области осудили за избиение несовершеннолетнего сына

Суд вынес приговор жителю Тюменской области, который напал на несовершеннолетнего сына. Об этом сообщил сайт Nashgorod.ru со ссылкой на пресс-службу судебной системы региона.

Происшествие случилось летом 2023 года в селе Большое Сорокино. Установлено, что мужчина избил ребенка, нанеся удары по разным частям тела.

Горе-отца оштрафовали на пять тысяч рублей. Кроме того, его обязали выплатить 10 тысяч рублей мальчику в качестве компенсации.

Владимир Ефимов: инвесторы восстановят три исторических здания в столице

Турцию охватили антисирийские погромы. Отдыхать там стало опасно?

Из отходов в доходы. Как проект студентов подмосковного ГГТУ сможет повысить урожайность культур

Визит к Минотавру. О чем Орбан говорил с Зеленским

«Это уже классика». Хозяин пумы из Кунцева ответил на публикации о драке с собакой

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте