Воспитательница детсада в Челябинске угрожала ребенку выбить зубы
Прокуратура начала проверку угроз воспитателя детсада ребенку в Челябинске
В Челябинске воспитатель детского сада пригрозила ребенку выбить ему зубы. Об этом 360.ru рассказали очевидцы.
ЧП произошло в Тракторозаводском районе города. Мать ребенка, который ходит в группу с потерпевшим, уточнила, что этот воспитатель был из другой группы.
«Она выбежала, говорят, как с катушек съехала. Там мальчик заматерился на нее, она его за шкирку таскала везде. И ей уже говорили: „Успокойся, успокойся“. А она как невменяемая», — отметил она.
В пресс-службе прокуратуры Челябинской области отметили, что начали проверку сообщения о противоправных действиях воспитателя в детском саду. Ведомство даст оценку действиям должностных лиц детского сада и исполнению требований законодательства об образовании.
По результатам проверки прокуратура примет решение о принятии мер прокурорского реагирования.
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