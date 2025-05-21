Бившая детей экс-воспитательница детсада из Бурятии получила 5 лет колонии

Суд признал бывшую сотрудницу детского сада в Улан-Удэ виновной в истязании детей и ненадлежащем исполнении обязанностей педагога и приговорил ее к реальному сроку. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Бурятии.

Суд установил, что весной-летом 2024 года она избивала подопечных и издевалась над ними. Мать одной из девочек, заметив побои, обратилась в правоохранительные органы.

Женщина получила пять лет и один месяц колонии общего режима. Кроме того, ей запретили заниматься педагогикой и воспитывать детей еще на два года.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело против жительницы Липецкой области, которая материла четверых своих детей, оскорбляла их, угрожала избить и облить кипятком. Все это она снимала на видео.