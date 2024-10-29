Воспитателя детсада в Солнечногорске заподозрили в грубом обращении с детьми

Прокуратура организовала проверку после сообщений о грубом обращении с воспитанниками детсада в Солнечногорске. Об этом заявили в пресс-службе подмосковного надзорного ведомства.
На видео в Сети видно, как воспитатель грубо переводит детей через дорогу. При этом еще один ребенок остался без присмотра на пешеходном переходе.
«Прокуратура в ходе проверки установит обстоятельства произошедшего даст оценку действиям должностных лиц, ответственных за безопасность жизни и здоровья детей», — подчеркнули в пресс-службе.
По результатам проверки специалисты примут меры реагирования.
В июле в СМИ появилась информация об избиении детей в частном детсаду в Видном. Мать одной из воспитанниц нашла на теле дочери синяки.
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