Воспитатель детсада попалась на подработке в порно

Воспитательницу католического детского сада уволили из-за съемок в порно в Великобритании. Об этом сообщило Need To Know.

По данным издания, 29-летняя Елена Магара завела аккаунт на платформе OnlyFans, чтобы быстро заработать денег. Девушка начала выкладывать откровенный контент со своим участием. Вскоре у нее появилось много поклонников.

Однако страницу Магара нашли родители ее воспитанников. Они пожаловались директору детского сада. После расследования решили отстранить воспитательницу от работы с детьми.

Британка заявила, что «не видит ничего плохого в том, чтобы прославлять женскую чувственность». Некоторые родители все-таки встали на ее сторону, но решение руководства детсада не изменилось.

Ранее капитана атомной подводной лодки Королевских ВМС Великобритании уволили со службы за съемку порнографии. Военнослужащий снимал откровенные видео со своим сослуживцем.