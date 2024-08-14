Капитан британской подлодки снимал порно прямо на службе

Капитана атомной подводной лодки класса Vanguard Королевских ВМС Великобритании уволили со службы за съемку порнографии на субмарине. Об этом сообщило The Sun .

Военный командовал подводной лодкой класса Vanguard, на борту которой находятся межконтинентальные баллистические ракеты Trident II D5.

Авторы статьи указали, что капитан показал видео со своим сослуживцем, младшим по званию. Ролик снимали, когда подводная лодка находилась в море.

После обнаружения порнофильма и фотографий капитана сразу же отстранили от должности, а вскоре уволили. В материале отметили, что этот скандал стал серьезным ударом по ВМФ на фоне нехватки личного состава подводных лодок.

Уволенный капитан имел Орден Британской империи «за сверхсекретную работу».

Ранее в Мехико полицейский занялся групповым сексом в метрополитене для порноролика. Эротическое видео снимали на глазах у пассажиров.