Воспитанники спортивной школы в Якутии попали в больницу с отравлением

Пищевое отравление выявили у учеников Харанской спортивной школы в Мегино-Кангаласском районе Якутии. Об этом сообщило Минобрнауки Республики Саха в Telegram-канале .

«Сегодня, 4 октября, в Харанской спортивной СОШ Мегино-Кангаласского улуса выявлен факт пищевого отравления детей начальных классов», — сообщили в ведомстве.

Управление образования района организовало служебную проверку. Детей отправили под наблюдение врачей, они жаловались на боли в животе и рвоту.

Прокуратура Мегино-Кангаласского района организовала проверку по факту обращения несовершеннолетних в больницу.

Ранее в Керчи жители отравились едой из доставки. Они заказали суши, после употребления которых у супругов поднялась температура, начался понос и рвота.