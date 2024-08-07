Восьмилетняя девочка пострадала в ДТП с автобусом и двумя авто в Москве

Источник 360.ru: в ДТП с автобусом на Калужском шоссе пострадали два человека

Два человека пострадали в ДТП с автобусом и двумя легковушками на Калужском шоссе в Москве. Подробности сообщил источник 360.ru.

Травмы получила восьмилетняя девочка. Еще одного человека зажало, у него ранено плечо.

Как рассказали свидетели происшествия, столкнулись две машины и автобус. Водитель общественного транспорта скрылся в места аварии. Остальные участники ДТП на месте, разлива топлива нет.

Накануне мотоциклист погиб под колесами грузовика на северо-востоке Москвы. По предварительной версии, фура при перестраивании на другую полосу столкнулась с байком.