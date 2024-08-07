Восьмилетняя девочка пострадала в ДТП с автобусом и двумя авто в Москве

Два человека пострадали в ДТП с автобусом и двумя легковушками на Калужском шоссе в Москве. Подробности сообщил источник 360.ru.
Травмы получила восьмилетняя девочка. Еще одного человека зажало, у него ранено плечо.
Как рассказали свидетели происшествия, столкнулись две машины и автобус. Водитель общественного транспорта скрылся в места аварии. Остальные участники ДТП на месте, разлива топлива нет.
Накануне мотоциклист погиб под колесами грузовика на северо-востоке Москвы. По предварительной версии, фура при перестраивании на другую полосу столкнулась с байком.
Новую партию гуманитарной помощи для бойцов СВО собрали в Ленинском округе
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