Мотоциклист погиб под колесами грузовика на северо-востоке Москвы

ГИБДД: мотоциклист на Suzuki погиб в ДТП с грузовиком на северо-востоке Москвы

Фото: Unsplash

В Москве водитель грузовика при попытке перестроиться сбил мотоциклиста. Последний погиб, сообщила столичная Госавтоинспекция.

Авария произошла 5 августа около 23 часов в районе дома по Широкой улице, 1. По предварительной версии, Shacman при перестраивании на другую полосу столкнулся с Suzuki. Мотоциклист 1974 года рождения получил смертельные травмы и умер до приезда скорой помощи.

В Кемеровской области пожилой велосипедист умер под колесами Mitsubishi Lancer. Мужчина ехал по обочине в попутном направлении, когда его сбила легковушка. Авария попала на камеру видеонаблюдения. Следком сообщил, что за рулем находилась сотрудница МВД. В ее крови нашли следы алкоголя и возбудили уголовное дело.

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