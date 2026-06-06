Восьмилетний мальчик лизнул мороженое и умер от аллергии

В канадской провинции Онтарио восьмилетний мальчик умер от тяжелой аллергической реакции на мороженое. Об этом сообщило издание Need To Know .

Юный житель Оттавы страдал сильной аллергией на молочные продукты, яйца и арахис. Во время прогулки с матерью и сестрой он съел мороженое, предположительно, не содержащее опасных для него ингредиентов.

Спустя несколько мгновений мальчик сказал, что, по его мнению, в мороженом было молоко. У него случился тяжелый приступ аллергии. Ребенка экстренно госпитализировали, медики боролись за его жизнь, но безуспешно.

После смерти мальчика семья решила пожертвовать его органы, чтобы помочь другим детям. Полиция расследует обстоятельства гибели ребенка.

Ранее в Италии 16-летний мальчик умер от анафилактического шока через несколько минут после того, как съел мороженое. У ребенка случился приступ аллергии.