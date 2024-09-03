Восьмилетнего мальчика насмерть засыпало песком в Приамурье

Восьмилетнего мальчика засыпало насмерть песком во время игры в карьере недалеко от села Березовка в Приамурье. Об этом сообщил СК региона в Telegram-канале.
«По данному факту следственным отделом по Ивановскому району следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области организовано проведение доследственной проверки», — говорится в сообщении ведомства.
Следователь уже осмотрел место происшествия.
Бетонная плита рухнула на двух мальчиков в Саратове 1 сентября. От полученных травм на месте скончался 12-летний мальчик. Медики госпитализировали второго пострадавшего.