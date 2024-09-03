Восьмилетнего мальчика насмерть засыпало песком в Приамурье

СК Приамурья: ребенка засыпало песком во время игры в карьере у села Березовка

Фото: РИА «Новости»

Восьмилетнего мальчика засыпало насмерть песком во время игры в карьере недалеко от села Березовка в Приамурье. Об этом сообщил СК региона в Telegram-канале.

«По данному факту следственным отделом по Ивановскому району следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области организовано проведение доследственной проверки», — говорится в сообщении ведомства.

Следователь уже осмотрел место происшествия.

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