Сегодня 22:32 Бетонная плита придавила двух школьников в Саратове СК: в Саратове бетонная плита упала на двух мальчиков, один из них погиб 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Происшествия

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Бетонная плита рухнула на двух мальчиков в Саратове. В результате один из них погиб на месте, сообщили в Telegram-канале регионального Следственного комитета РФ.

Предварительно установлено, что 1 сентября в поселке Тепличный Гагаринского района мальчики оказались под свалившейся на них бетонной плитой. «От полученных травм на месте скончался 12-летний мальчик. Медики госпитализировали 13-летнего пострадавшего», — отметили в сообщении. Следователи начали проверку по факту случившегося. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Накануне дерево рухнуло на 48-летнего мужчину, который находился в зоне фудкорта в парке Санкт-Петербурга. Пострадавшего доставили в больницу в состоянии клинической смерти, но спасти его жизнь не удалось.