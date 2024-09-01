Бетонная плита придавила двух школьников в Саратове

СК: в Саратове бетонная плита упала на двух мальчиков, один из них погиб

Фото: РИА «Новости»

Бетонная плита рухнула на двух мальчиков в Саратове. В результате один из них погиб на месте, сообщили в Telegram-канале регионального Следственного комитета РФ.

Предварительно установлено, что 1 сентября в поселке Тепличный Гагаринского района мальчики оказались под свалившейся на них бетонной плитой.

«От полученных травм на месте скончался 12-летний мальчик. Медики госпитализировали 13-летнего пострадавшего», — отметили в сообщении.

Следователи начали проверку по факту случившегося. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Накануне дерево рухнуло на 48-летнего мужчину, который находился в зоне фудкорта в парке Санкт-Петербурга. Пострадавшего доставили в больницу в состоянии клинической смерти, но спасти его жизнь не удалось.

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