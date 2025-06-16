Восьмикратный чемпион мира погиб в ДТП с фурами под Уфой

Чемпион мира по мотогонкам Красников погиб в ДТП с двумя грузовиками в Башкирии

В аварии в Кушнаренковском районе Башкирии погиб многократный чемпион мира по мотогонкам на льду Николай Красников. Об этом в Telegram-канале сообщил министр спорта республики Руслан Хабибов.

«Ужасная новость. Не стало 12-кратного чемпиона мира в командном зачете, восьмикратного чемпиона мира в личном зачете, обладателя Кубка России по мотогонкам на льду Николая Красникова», — написал он.

Ночью 16 июня Красников попал в ДТП на 69-м километре трассы Р-240 на подъезде к трассе М-12 «Восток». Его машина столкнулась с двумя грузовиками, спортсмен скончался на месте до приезда скорой помощи. Обстоятельства произошедшей аварии выясняются.

Красников соревновался на протяжении 23 лет и объявил о завершении карьеры в 2023 году.

Ранее тренеры Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также шесть фигуристов погибли при крушении самолета в Вашингтоне.