Восемь россиян пострадали в ДТП с микроавтобусом на Пхукете

В аварии с микроавтобусом на Пхукете пострадали восемь россиян и четверо граждан Узбекистана. Об этом 360.ru сообщило Генеральное консульство России.

«На месте происшествия скончалась гражданка Узбекистана. Остальных туристов доставили в медицинские учреждения, где им оказали помощь. В настоящее время в больницах остаются трое россиян, двое из них в тяжелом состоянии», — уточнили в консульстве.

Полиция Таиланда начала расследование.

Предварительно, туристический микроавтобус, перевозивший отдыхающих из Пхукета на Симиланские острова, врезался в опору линии электропередачи.

В момент аварии в авто было 12 российских туристов, сообщил портал Thephuketnews.com. Трое пассажиров оказались заперты в обломках, и их пришлось вытаскивать.

До этого у берегов Бали едва не затонуло туристическое судно с 117 пассажирами. Во время прохода лодки Putri Island рядом с районом Амед на ее борт начала поступать вода. На выручку пришел экипаж другого судна.