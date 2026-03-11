У берегов Бали чуть не затонуло судно с 117 туристами

У берегов острова Бали едва не затонуло туристическое судно с 117 пассажирами на борту. О произошедшем рассказала газета The Sun .

Во время прохода лодки Putri Island рядом с районом Амед на ее борт начала поступать вода. Один из отдыхающих снял происходящее на видео: на кадрах было видно, как испуганные пассажиры собирались в проходе и ждали помощи.

На выручку туристам пришел экипаж другого судна той же компании, которое в тот момент отходило от соседнего острова Гили-Траванган. Прямо посреди моря пассажиры начали по одному перебираться на подошедшую лодку.

В итоге все 117 человек благополучно добрались до гавани прибрежного города Падангбай. Как уточнили журналисты, 108 пассажиров на борту оказались иностранцами. По предварительным данным, в результате произошедшего никто не пострадал.

