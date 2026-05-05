Восемь рейсов направили на запасные аэродромы из-за ограничений в аэропорту Сочи

В аэропорту Сочи восемь рейсов перенаправили на запасные аэродромы из-за временных ограничений на полеты. Об этом сообщила пресс-служба авиагавани.

Ограничения на работу действуют уже более шести часов. Как только их снимут, воздушные суда вернутся. После этого в авиагавани их обслужат согласно очередности и отправят по городам назначения.

«Экипажами восьми рейсов были приняты решения об уходе на запасные аэродромы: в Минеральные Воды, Владикавказ, Грозный. По статусу рейсов рекомендуем уточнять информацию у авиаперевозчиков», — уточнили в авиагавани.

В сочинском аэропорту добавили, что авиакомпании согласно требованиям законодательства выдают напитки и горячее питание пассажирам, а также расселяют их в гостиницы, если подошло время.

Южная транспортная прокуратура в телеграм-канале сообщила, что контролирует соблюдение прав пассажиров задержанных рейсов. Уже организованы мобильные приемные. Кроме того, пассажиры в случае необходимости могут обратиться к дежурному прокурору ЮТП.

Одна из пассажирок рейса, летевшего из Красноярска в Сочи, рассказала 360.ru, что застряла в аэропорту Нальчика. Сейчас пассажиры ожидают заселения в гостиницу.