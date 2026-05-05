Восемь рейсов направили на запасные аэродромы из-за ограничений в аэропорту Сочи
В аэропорту Сочи восемь рейсов перенаправили на запасные аэродромы из-за временных ограничений на полеты. Об этом сообщила пресс-служба авиагавани.
Ограничения на работу действуют уже более шести часов. Как только их снимут, воздушные суда вернутся. После этого в авиагавани их обслужат согласно очередности и отправят по городам назначения.
«Экипажами восьми рейсов были приняты решения об уходе на запасные аэродромы: в Минеральные Воды, Владикавказ, Грозный. По статусу рейсов рекомендуем уточнять информацию у авиаперевозчиков», — уточнили в авиагавани.
В сочинском аэропорту добавили, что авиакомпании согласно требованиям законодательства выдают напитки и горячее питание пассажирам, а также расселяют их в гостиницы, если подошло время.
Южная транспортная прокуратура в телеграм-канале сообщила, что контролирует соблюдение прав пассажиров задержанных рейсов. Уже организованы мобильные приемные. Кроме того, пассажиры в случае необходимости могут обратиться к дежурному прокурору ЮТП.
Одна из пассажирок рейса, летевшего из Красноярска в Сочи, рассказала 360.ru, что застряла в аэропорту Нальчика. Сейчас пассажиры ожидают заселения в гостиницу.
«Час просидели в аэропорту. Потом посадили в автобусы и повезли в гостиницу, но до сих пор не заселили. Обещают вылет в Сочи завтра в 09:00», — рассказала она.
Девушка уточнила, что в Сочи они должны были приземлиться еще в 18:35.
Ранее Абхазия закрывала КПП «Псоу» на час из-за угрозы беспилотников в Сочи.