Абхазия на час закрыла границу с Россией из-за угрозы беспилотников в Сочи

Абхазия привела ПВО в режим повышенной готовности из-за угрозы БПЛА в Сочи

Контрольно-пропускной пункт «Псоу» на границе Абхазии и России на час прекратил работу после объявления режима беспилотной опасности в Сочи. Об этом со ссылкой на начальника погранотряда Службы государственной безопасности республики Рустама Латипова сообщил «Интерфакс» .

Собеседник журналистов заявил, что подразделения сил противовоздушной обороны республики, а также пограничного управления Службы государственной безопасности привели в состояние повышенной боевой готовности

«Пропуск граждан и автотранспорта через КПП „Псоу“ временно приостановлен из-за угрозы атак БПЛА», — объявил Латипов.

Через час после отмены беспилотной опасности в Сочи контрольно-пропускной пункт «Псоу» возобновил свою работу.

В ночь на вторник, 5 мая, дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 289 беспилотников над российскими регионами. Как сообщила пресс-служба Минобороны, летательные аппараты сбили над Краснодарским краем, Татарстаном, Крымом, московским регионом, Волгоградской, Ростовской, Ленинградской, Новгородской областями.

Также БПЛА перехватили над Псковской, Рязанской, Тульской, Тверской, Орловской, Смоленской, Калужской, Курской, Воронежской, Белгородской и Брянской областями.