Восемь птенцов застряли в тренажере во дворе дома в Москве

Источник 360.ru: птенцов придавило тренажером во дворе дома в Москве

Фото: Freepik

Восемь птенцов застряли в уличном тренажере около жилого дома в Москве. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, происшествие случилось в районе Восточное Дегунино рядом с домом 51, корпус 1. Птенцов придавило элементом тренажера. На место ЧП выслали спасателей.

Ранее пожарные в Перми спасли трех котят, оказавшихся внутри электрического щитка. Двоих из них отдали в добрые руки, а последнего, самого маленького — забрали к себе, в шестую пожарно-спасательную часть.

Происшествие случилось в одном из многоэтажных домов города. Жильцы обратились в МЧС из-за запаха гари от электрощитка. Прибывшие на вызов пожарные обнаружили внутри трех котят. Их мать убило током. В итоге животных спасли.

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