Восемь генералов различных ведомств освободили от должностей

РИА «Новости»: 8 генералов МЧС, СК и ФСИН освободили от занимаемых должностей

Фото: РИА «Новости»

Своих должностей лишились восемь генералов различных ведомств, в том числе Следственного комитета, МЧС и ФСИН. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Среди потерявших должности, в частности, начальник подмосковного управления МЧС генерал-лейтенант внутренней службы Сергей Полетыкин, заместитель директора департамента оперативного управления МЧС генерал-майор Александр Молчанов, руководитель главка СК по Ставропольскому краю генерал-майор юстиции Игорь Иванов.

Также уволили, по данным журналистов, главу управления МЧС по Ростовской области Сергея Филиппова и председателя главка СК по Бурятии Вячеслава Сухорукова.

Причины таких действий руководства ведомств неизвестны, официальных заявлений не поступало.

Ранее с поста замглавы Генштаба ВС России сняли арестованного генерал-лейтенанта Вадима Шамарина.

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