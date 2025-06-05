Восемь детей с Урала отравились в поезде во время пути на отдых в Анапу

Ехавшие в поезде из Екатеринбурга в Анапу дети заболели кишечной инфекцией

Направлявшиеся на отдых в Анапу восемь детей из Екатеринбурга отравились в поезде, их доставили в больницу. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что, по предварительной информации, причиной заболевания стала норовирусная инфекция. В настоящее время все заболевшие находятся под медицинским наблюдением и получают необходимое лечение.

Сотрудники Роспотребнадзора проводят дезинфекционные и противоэпидемические мероприятия. Специалисты отобрали образцы готовой продукции, смывы с поверхностей и пробы воды. Проводятся лабораторные исследования.

Роспотребнадзор напомнил, что для предупреждения заражения норовирусом нужно соблюдать правила личной гигиены: тщательно мыть фрукты и овощи, руки, а также не покупать продукты питания в несанкционированных местах для торговли.

Ранее уголовное дело завели после массового отравления на теплоходе «Михаил Булгаков».