Восемь детей на Камчатке обратились к врачам с признаками кишечной инфекции

На Камчатке следователи и прокуратура организовали проверку после того, как восемь детей обратились к врачам с признаками кишечной инфекции. О случившемся сообщила пресс-служба прокуратуры Камчатского края.

Предварительно, 22 июля несколько воспитанников двух детских садов № 1 и № 1 города Елизово почувствовали недомогание с признаками отравления.

«Родители пятерых малышей обратились на прием к врачу самостоятельно, еще троим детям вызывали скорую помощь», — уточнили в прокуратуре.

У детей взяли необходимые анализы, госпитализация никому не потребовалась. Прокуроры оценят соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства в детсадах.

Ранее стало известно об отравлении детей в оздоровительном лагере «Аленушка» в Челябинской области. Там произошла вспышка острой кишечной инфекции.