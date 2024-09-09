Восемь человек, включая детей, пострадали в ДТП в Пермском крае

Под Пермью автобус со школьниками врезался в грейдер, пострадали восемь человек

Следственный комитет возбудил уголовное дело после ДТП в Пермском крае, в котором пострадали восемь человек, включая пятерых детей. Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления.

Вечером 8 сентября водитель автобуса перевозил 12 воспитанников спортшколы, тренера и двух сопровождающих из Березников в Чайковский. Не доехав до конечной точки, на гравийной дороге он потерял управление и врезался в автогрейдер, ехавший в попутном направлении.

Всех пострадавших госпитализировали и оказывают медицинскую помощь.

Следователи осмотрели место происшествия, назначили экспертизы, опрашивают потерпевших и свидетелей.

Ранее в Кузбассе автомобиль скорой помощи столкнулся с автобусом, пострадали шесть человек, включая ребенка.