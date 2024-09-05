Шесть человек пострадали в ДТП с участием скорой и автобуса в Кемеровской области

Автомобиль скорой помощи с включенными спецсигналами столкнулся с пассажирским автобусом в Кемеровской области. В результате аварии пострадали шесть человек, в том числе ребенок, сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

По предварительным данным, водитель кареты скорой помощи при повороте в направлении жилого района Кедровка врезался во встречный автобус. В момент аварии в спецмашине находился 10-летний пациент.

Отмечается, что сейчас следственно-оперативная группа выясняет причины ДТП.

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