Шесть человек пострадали в ДТП с участием скорой и автобуса в Кемеровской области

Автомобиль скорой помощи с включенными спецсигналами столкнулся с пассажирским автобусом в Кемеровской области. В результате аварии пострадали шесть человек, в том числе ребенок, сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.