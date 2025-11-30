Восемь человек спасли при тушении пожара в жилом доме на юге Москвы

МЧС: из горящего дома на юге Москвы спасатели эвакуировали восемь человек

На юге Москвы пожарные борются с возгоранием в многоэтажке на Пролетарском проспекте, 29. Как сообщили в пресс-службе МЧС России, пламя охватило одну из квартир на шестом этаже 16-этажного жилого дома.

Спасатели вывели из квартир семь человек: четверых — с седьмого этажа, одного — с девятого и двоих — с 10. Всех осматривают медики.

На тушении работают 24 человека и семь единиц техники. Как отметили в пресс-службе, квартира сильно захламлена, что затрудняет доступ огнеборцев к очагу загорания.

Позже в МЧС уточнили, что пожарные эвакуировали из подъезда восемь человек.

UPD: возгорание локализовали. Проводятся работы по полной ликвидации пожара.

Ранее на севере Москвы произошел пожар в ТЦ из-за светильника. ЧП произошло в здании на Флотской улице. Эвакуировались 600 человек. Площадь возгорания составила 0,2 квадратных метра.