На севере Москвы произошел пожар в ТЦ из-за светильника. Эвакуировались 600 человек.
В московском ТЦ разгорелся пожар, произошло сильное задымление
В спортзале торгового центра в районе Ховрино произошло сильное задымление из-за загоревшегося светильника. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.
ЧП произошло в здании на Флотской улице, внутри сработала пожарная сигнализация.
«Люди сообщают о дыме», — отметил собеседник 360.ru.
По его словам, пламя вспыхнуло на пятом этаже, из ТЦ самостоятельно эвакуировались 600 человек. Позже он уточнил, что пожар произошел из-за светильника, площадь возгорания составила 0,2 квадратных метра.
«Ликвидировано огнетушителем до прибытия», — добавил источник.
Очевидец в беседе с 360.ru рассказал, что сигнализация включилась не сразу. Также он обратил внимание, что лифты продолжали работать, несмотря на задымление и эвакуацию. Мужчина сообщил, что на этаже был «какой-то ажиотаж».
«Буквально через полминуты минут появился резкий запах горящей проводки, резины или пластика. Где-то через минуту включилась пожарная сигнализация, все уже ломанулись на выход», — заявил он.
