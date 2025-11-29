На севере Москвы произошел пожар в ТЦ из-за светильника. Эвакуировались 600 человек.

В спортзале торгового центра в районе Ховрино произошло сильное задымление из-за загоревшегося светильника. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

ЧП произошло в здании на Флотской улице, внутри сработала пожарная сигнализация.

«Люди сообщают о дыме», — отметил собеседник 360.ru.

По его словам, пламя вспыхнуло на пятом этаже, из ТЦ самостоятельно эвакуировались 600 человек. Позже он уточнил, что пожар произошел из-за светильника, площадь возгорания составила 0,2 квадратных метра.

«Ликвидировано огнетушителем до прибытия», — добавил источник.

Очевидец в беседе с 360.ru рассказал, что сигнализация включилась не сразу. Также он обратил внимание, что лифты продолжали работать, несмотря на задымление и эвакуацию. Мужчина сообщил, что на этаже был «какой-то ажиотаж».

«Буквально через полминуты минут появился резкий запах горящей проводки, резины или пластика. Где-то через минуту включилась пожарная сигнализация, все уже ломанулись на выход», — заявил он.

