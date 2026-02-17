Восемь человек спасли из горящего дома на востоке Москвы
Крупный пожар произошел в жилом доме на Напольном проезде на востоке столицы. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
В одной из квартир вспыхнули мебель и личные вещи. Огнеборцы спасли из горящего дома восемь человек.
Спасатели оперативно локализовали возгорание, а затем потушили пламя. Причины ЧП выясняются.
Жильцы утверждают, что система дымоудаления в доме не работает должным образом, из-за чего весь подъезд был сильно задымлен, написала издание «Москва 24».
Ранее девять человек пострадали при пожаре в хостеле на севере Москвы. Спасатели вывели из горящего здания 16 человек. Следователи возбудили уголовное дело по факту пожара.