Восемь человек спасли из горящего дома на востоке Москвы

Крупный пожар произошел в жилом доме на Напольном проезде на востоке столицы. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

В одной из квартир вспыхнули мебель и личные вещи. Огнеборцы спасли из горящего дома восемь человек.

Спасатели оперативно локализовали возгорание, а затем потушили пламя. Причины ЧП выясняются.

Жильцы утверждают, что система дымоудаления в доме не работает должным образом, из-за чего весь подъезд был сильно задымлен, написала издание «Москва 24».

Ранее девять человек пострадали при пожаре в хостеле на севере Москвы. Спасатели вывели из горящего здания 16 человек. Следователи возбудили уголовное дело по факту пожара.