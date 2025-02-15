Восемь человек пострадали в массовом ДТП с бензовозом в Калининграде

МВД: 26 машин столкнулись в Калининграде, пострадали семь взрослых и ребенок

На трассе в Калининградской области столкнулись 26 транспортных средств. В ДТП пострадали восемь человек, в том числе ребенок, сообщила пресс-служба регионального МВД.

«В субботу 15 февраля произошло шесть дорожно-транспортных происшествий с участием 26 транспортных средств, в которых восемь человек получили ранения, из них один несовершеннолетний», — отметили в ведомстве.

Обстоятельства всех аварий сейчас устанавливают. По факту ДТП прокуратура Калининградской области проводит проверку. По данным ведомства, на Приморском кольце столкнулись в том числе бензовоз и пассажирский автобус.

Губернатор региона Алексей Беспрозванных сообщил, что на месте работали пять бригад скорой помощи. Он отметил, что у пяти пострадавших диагностировали легкие травмы.

Ранее в центре Омска в массовом ДТП с автобусами пострадали 11 человек. Травмы получили пассажиры общественного транспорта.