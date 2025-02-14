Более 10 человек пострадали в массовом ДТП с автобусами в центре Омска

Следователи и сотрудники прокуратуры проводят проверку по факту массовой аварии на Комсомольском мосту в центре Омска. Об этом сайту «ФедералПресс» сообщили в пресс-службе областного СУ СК России.
По данным местного МЧС, ДТП случилось в пятницу, 14 февраля. Водитель автобуса маршрута № 72 не выдержал безопасную дистанцию и врезался в попутный автобус маршрута № 78. От удара второе транспортное средство столкнулось с тремя легковыми автомобилями.
В результате происшествия пострадали по меньшей мере 11 пассажиров, находившихся в салона автобусов. Сейчас стражи порядка решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
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