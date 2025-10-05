Восемь человек пострадали в массовом ДТП под Самарой

В Сызранском районе Самарской области произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Пострадали восемь человек, среди них трое несовершеннолетних. Об этом сообщили в региональном центре по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и ЧС.

Авария произошла в ночь на воскресенье на 884-м километре трассы М-5 «Урал».

«Столкновение четырех транспортных средств: фуры DAF и легкового автомобиля Chery (водитель и четыре пассажира, из них трое несовершеннолетних, пострадали), фуры Volvo и легкового автомобиля Kia (водитель и два пассажира пострадали). Пострадавших восемь человек», — процитировало ведомство РИА «Новости».

Пострадавших доставили в сызранскую больницу. В региональном управлении МВД России сообщили, что большегруз DAF столкнулся с легковыми автомобилями и фурой Volvo, которые стояли на красный сигнал светофора. Сейчас сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах аварии.

Ранее шесть детей пострадали в аварии с автобусом и фурами в Приморье. Одного из несовершеннолетних в тяжелом состоянии санавиация доставила из больницы Дальнереченска во Владивосток. Возбудили уголовное дело.