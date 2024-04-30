Восемь человек пострадали в ДТП с участием маршрутки в Москве | 360°

Эксклюзив 30 апреля 2024, 22:40 Восемь человек пострадали в ДТП с участием маршрутки в Москве Freepik

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Восемь человек пострадали в ДТП в Москве. Об этом сообщил источник 360.ru.

Авария произошла на 2-й Мякининской улице. В ДТП попала легковая машина Chevrolet и «Газель», перевозившая пассажиров. Транспортные средства столкнулись при движении, легковушка перевернулась.

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В результате случившегося пострадали восемь человек, на место ЧП вызвали три машины скорой помощи. Одну женщину госпитализировали с черепно-мозговой травмой. Других данных пока не поступало.

Ранее стало известно о смерти трех человек после аварии с участием грузовика в Тверской области. По неуточненной информации, грузовой автомобиль с песком при повороте опрокинулся на встречную полосу. В тот момент там ехала другая машина.