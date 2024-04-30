Три человека погибли в ДТП с грузовиком и микроавтобусом под Тверью | 360°

30 апреля 2024, 17:51
Три человека погибли в ДТП с грузовиком и микроавтобусом под Тверью
СК: грузовик опрокинулся на микроавтобус в Тверской области, погибли трое
Грузовик с песком опрокинулся на двигавшийся по дороге микроавтобус в Тверской области. Три человека погибли, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
Авария произошла на 82-м километре трассы Торжок — Осташков возле деревни Могилевка. По предварительным данным, грузовик с песком при повороте опрокинулся на полосу встречного движения, где в этот момент ехало другое авто. Погибли три человека, в том числе несовершеннолетняя девочка.
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«Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение», — передали в СК.
Прокуратура также взяла на контроль установление все причин произошедшего. На записи, которое опубликовала пресс-служба ведомства, видно, что микроавтобус сильно повредило. От машины практически ничего не осталось.
Еще одна смертельная авария произошла в Москве. Двадцатилетний водитель вылетел на «встречку» и спровоцировал смертельную аварию. Выяснилось, что автомобилист мог быть пьян.
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