Восемь человек пострадали в ДТП с депутатом Ярославской облдумы Степановой

Источник 360.ru: под Ярославлем депутат Степанова влетела на джипе в автобус

В Ярославской области депутат региональной думы Марина Степанова попала в ДТП. Ее автомобиль влетел в автобус, в результате пострадали люди, сообщил 360.ru источник.

По его данным, 5 сентября Степанова, находясь за рулем автомобиля Tank, врезалась в автобус ПАЗ. От удара он отлетел и врезался в стену дома. Как минимум восемь человек получили травмы.

В распоряжении 360.ru появились видео с моментом ДТП и его последствиями. На кадрах видно, что автобус и иномарка получили серьезные повреждения.

Ранее в Москве на Можайском шоссе столкнулись мотоцикл и легковая машина. Авария унесла жизнь одного человека.