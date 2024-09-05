В Ярославской области депутат региональной думы Марина Степанова попала в ДТП. Ее автомобиль влетел в автобус, в результате пострадали люди, сообщил 360.ru источник.
По его данным, 5 сентября Степанова, находясь за рулем автомобиля Tank, врезалась в автобус ПАЗ. От удара он отлетел и врезался в стену дома. Как минимум восемь человек получили травмы.
В распоряжении 360.ru появились видео с моментом ДТП и его последствиями. На кадрах видно, что автобус и иномарка получили серьезные повреждения.
Ранее в Москве на Можайском шоссе столкнулись мотоцикл и легковая машина. Авария унесла жизнь одного человека.
Восемь человек пострадали в ДТП с депутатом Ярославской облдумы Степановой
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